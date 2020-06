Ministra do STJ rejeita pedido para afastar Sérgio Camargo da Fundação Palmares

A ministra Regina Helena Costa, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), rejeitou pedido do partido Rede Sustentabilidade para suspender Sérgio Camargo do cargo de presidente da Fundação Palmares.

O pedido do partido foi apresentado após vazar uma gravação em que Camargo chama o movimento negro de “escória maldita” em uma reunião na fundação, como revelou o Estadão. Para a Rede, as falas de Camargo mostram que ele vem agindo contra a própria finalidade da instituição. A Rede avalia que é inadmissível a permanência no comando da instituição de uma pessoa que negue a existência do racismo, informou o Broadcast Político.

Ainda tramita no STJ um pedido feito pela Defensoria Pública da União de afastamento de Camargo do cargo.