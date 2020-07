Maia diz que quer reforma tributária ‘do Congresso’

Na esteira do plano de aprovar ainda neste ano a reforma tributária, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quinta-feira, 16, que espera a participação do Senado e do governo federal na construção da proposta. O parlamentar também voltou a cobrar o envio o “mais rápido possível” do projeto do governo e, em tom apaziguador, disse querer aprovar uma reforma do Congresso, e não só da Câmara.

Nos últimos dias, Maia assumiu a retomada da discussão da reforma na Câmara, mesmo sem uma sinalização dos senadores e do governo. A iniciativa, contudo, não agradou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), que chegou a dizer ontem que barraria a tramitação da reforma no Senado, se não houvesse a participação dos senadores e governo na construção do texto.

“Ontem conversei com o presidente Davi (Alcolumbre), pedi a ele para refletir a importância para que a gente possa retomar o debate da comissão mista. Não queremos aprovar a reforma da Câmara, queremos aprovar a reforma do Congresso Nacional, junto com o governo federal”, disse Maia.

Maia reforçou o seu comprometimento com a pauta ao participar hoje de debate da comissão que analisa a PEC 45, na Câmara. Ele considerou a reforma como a mais importante para o País no momento pós-pandemia. “Espero que o ministro Paulo Guedes (da Economia) e o presidente (Jair) Bolsonaro encaminhem a proposta do governo o mais rápido possível, nós estamos prontos para agregar no nosso debate para que todos possam participar”, declarou.