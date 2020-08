Recuo do Covid em São Paulo

O governador de São Paulo, João Doria, celebrou a redução pela segunda semana consecutiva do número de mortes e de casos de Covid-19 no Estado.

“Pela 2ª semana consecutiva, o Estado de São Paulo registrou queda no número de óbitos por Covid-19. Diminuição de 9% em relação à semana anterior. Destaco também a queda de 32% no número de casos, uma redução expressiva mesmo com a ampliação da testagem”, disse o governador.

“Na Capital, a diminuição no número de novos casos foi significativa: mais de 50%. Tivemos também redução de 7% no número de internações em UTIs por conta da pandemia em todo o Estado, sendo queda de 9% na Capital e 3% no interior e litoral”, acrescentou.