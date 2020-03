14º integrante da comitiva de Bolsonaro é diagnosticado com coronavírus

Desde a confirmação de que o secretário-especial da Presidência, Fábio Wajngarten, contraiu o novo coronavírus, outros 13 participantes da comitiva que viajou com o presidente Jair Bolsonaro para Miami na semana passada, além do prefeito de Nova York, que esteve com o grupo, testaram positivo para a doença. O mais recente foi o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, (Fiemg), Flavio Roscoe, que teve diagnóstico positivo para o novo coronavírus confirmado na segunda-feira, 16, segundo informou a entidade nesta terça.

Na quinta-feira, 12, Roscoe se encontrou com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. O governador informou na segunda que se colocou em quarentena depois de receber a notícia de que uma pessoa com quem teve contato na quinta foi testado positivo para o vírus, mas não deu detalhes sobre que seria.

Quem são os integrantes da comitiva de Bolsonaro nos EUA que testaram positivo para o coronavírus até agora:

Fabio Wajngarten, secretário de Comunicação da Presidência da República

Nelsinho Trad, senador pelo PSD-MS

Nestor Forster, embaixador e encarregado de negócios do Brasil nos EUA

Karina Kufa, advogada e tesoureira do Aliança pelo Brasil

Sérgio Lima, publicitário e marqueteiro do Aliança pelo Brasil

Samy Liberman, secretário-adjunto de comunicação da Presidência

Alan Coelho de Séllos, chefe do cerimonial do Itamaraty

Quatro integrantes não-identificados da equipe de apoio do voo presidencial aos EUA

Robson Andrade, presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI)

Marcos Troyjo, secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia

Flávio Roscoe, presidente da Federação das Indústria do Estado de Minas Gerais

Além dos 14 brasileiros, o prefeito de Miami, Francis Suarez, que recepcionou a comitiva brasileira, também está com a Covid-19.