Biden tem vantagem de 8 pontos sobre Trump, mostra pesquisa

A 62 dias da eleição americana, o democrata Joe Bieden mantém vantagem sobre o republicano Donald Trump, que tenta a reeleição para a Casa Branca. De acordo com pesquisa nacional feita pelo Grinnell College e divulgada nesta quarta-feira, 2, pela agência Bloomberg, a diferença numérica entre os candidatos é de oito pontos porcentuais. Biden aparece como o escolhido de 49% dos eleitores consultados, contra 41% do atual presidente.

O levantamento também mostrou que Biden tem forte apoio entre as mulheres. Há menos de um mês, ele anunciou a escolha da senadora Kamala Harris, como sua vice. Negra, ela entrou na campanha com a missão de fazer a ponte entre a chapa e as duas minorias as quais representa.

O apoio à dupla democrata vem especialmente das mulheres suburbanas, mostra a pesquisa do Grinnell College. Biden também se deu bem com eleitores não brancos e aqueles que vivem em grandes áreas metropolitanas.

A eleição americana será realizada no dia 3 de novembro. A pesquisa ouviu 827 eleitores entre os dias 26 e 30 de agosto. A margem de erro é de 3,4 pontos porcentuais.