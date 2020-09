Associação dos peritos criminais reclama de decisão do TCU

A decisão da ministra do TCU Ana Arraes de suspender um contrato da PF com uma empresa que fornece imagens de satélite não agradou Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF). A entidade emitiu uma nota oficial contestando a posição da corte de contas, que justificou sua decisão alegando que o contrato não “agregaria vantagem alguma que já não fosse oferecida pelo monitoramento desenvolvido Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais [Inpe]”. A APCF alega que, por exercer finalidade de investigação, os dados fornecidos pelo Inpe e os necessitados pela PF são de natureza distinta.

A Polícia Federal precisaria, segundo a APCF, de “dados diários e alertas” sobre temas como portos, barragens, garimpos, queimadas ilegais, pistas de pouso clandestinas e tráfico internacional de drogas. “Tais ações não se confundem com os objetivos específicos do INPE e, justamente por isso, demandam ferramentas com capacidades específicas, das quais o INPE não dispõe.”

Após a decisão de Ana Arraes, a PF disse que a decisão prejudicaria uma série de operações ambientais. O contrato com a empresa Planet custou R$ 49 milhões aos cofres públicos, segundo informações da Folha.