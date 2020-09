PF deflagra 75ª Fase da Lava Jato e cumpre 25 mandados em 3 Estados

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta, 23, a 75ª fase da Operação Lava Jato, batizada de Boeman. Agentes cumprem 25 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Sergipe. A ação apura possíveis fraudes em processo realizado pela estatal para contratação de fornecimento de navios lançadores de linha. Na ação de hoje, também foram expedidas ordens para bloqueio de valores até o limite dos prejuízos identificados até o momento.

A operação tem como base delação que revelou supostos crimes de corrupção, evasão de divisas e lavagem de dinheiro durante o processo bilionário de contratação pela Petrobrás do fornecimento de navios lançadores de linha (PLSV). As medidas, requeridas pelo Ministério Público Federal, são decorrentes de delação premiada de lobistas que atuavam junto a funcionários da Petrobrás e agentes políticos com influência na estatal, realizado junto ao MPF.

A PF apurou que um dos investigados supostamente obteve indevidamente informações privilegiadas junto a setores técnicos da Petrobrás para a formulação das propostas vencedoras da licitação. Já os lobistas delatores teriam ficado responsáveis por garantir, por meio de contatos políticos, que as empresas estrangeiras viessem a ser incluídas no processo competitivo.

Segundo a PF, em paralelo às investigações, a corporação obteve por meio de cooperação jurídica internacional, informações de que autoridades holandesas também conduziam investigações de fatos que teriam também origem nas ilicitudes perpetradas para o fornecimento dos navios lançadores de linha (PLSV).

“As empresas estrangeiras vencedoras da licitação, posteriormente, subcontrataram uma companhia holandesa para execução do serviço licitado, a qual era representada por um dos empresários brasileiros investigado, e que, em virtude dos acertos espúrios, também realizou pagamentos ilícitos aos envolvidos”, registrou a PF em nota.