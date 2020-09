34% dos paulistanos se dizem inseguros em votar por medo da covid

Um dos epicentros da covid-19 no Brasil, a cidade de São Paulo pode ter uma queda no número de eleitores que vão comparecer às urnas nas eleições municipais deste ano. Segundo pesquisa realizada pelo Datafolha, um em cada cinco paulistanos diz que pode deixar de ir votar no pleito de novembro.

Segundo o levantamento, divulgada no fim da noite de sexta-feira, 25, pela Folha, 34% dos eleitores afirmam que não se sentem nada seguros em sair para votar no primeiro turno, 24% dizem se sentir muito seguros, outros 42% indicam ter pouca segurança.

A pesquisa mostra que os maiores índices de maior insegurança estão entre as pessoas de 25 a 34 anos, com 27% que afirmam que podem não ir à votação, seguido pelos de 35 a 44 anos (26%). Aqueles com mais de 60 anos, dentro do grupo de risco, são 17%, mesmo índice daqueles com idade de 45 a 59 anos.

A pesquisa ouviu presencialmente 1.092 eleitores nos dias 21 e 22 de setembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos.