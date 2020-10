Proposta para o Renda Cidadã pode ser apresentada na quarta, diz Bittar

O programa Renda Cidadã já tem uma previsão de data para ser apresentado: a próxima quarta-feira, 7. Foi o que informou há pouco o relator do Orçamento e da PEC do pacto federativo, senador Marcio Bittar (MDB-AC), depois de se reunir com o ministro da Economia, Paulo Guedes, nesta segunda-feira, 5.

Antes do encontro, Bittar afirmou a jornalistas que a para apresentação só seria definida após a aprovação de Guedes. “Toda demanda tem que passar por um filtro, pelo carimbo da equipe econômica do ministro Paulo Guedes. E é isso que estou fazendo aqui hoje”, disse.

Em declaração ao lado do ministro, o senador reconheceu que houve “turbulência” no anúncio do programa, na semana passada. “É normal. São relações humanas. E agora as coisas entraram no eixo de novo”, disse.

Ele ainda afirmou que o governo está avaliando as possibilidades para financiar o programa e as soluções estarão dentro do teto de gastos.

Hoje pela manhã, o senador se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para tratar sobre o relatório.