Doria diz que não haverá aumento de imposto em cesta básica e remédios

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), prometeu, nesta quarta-feira, 14, que não haverá aumento de impostos em produtos da cesta básica de alimentos e medicamentos em consequência à aprovação do texto-base da reforma fiscal e administrativa aprovada nesta madrugada na Assembleia Legislativa do Estado.

De acordo com a proposta, o governo estadual ficaria autorizado a rever as alíquotas do ICMS sobre produtos – com exceção de produtos da cesta básica – até o limite de 18%.

“A reforma administrativa aprovada ontem a noite na Alesp é a mais ampla reforma administrativa já feita no País, é uma mudança justa e necessária”, afirmou o governador. Segundo Doria, o enxugamento de gastos previsto pela mudança irá permitir que governo mantenha os investimentos em educação, saúde, assistência social e habitação popular além das responsabilidades com a folha de pagamento.

Mais cedo, o governador usou o Twitter para parabenizar os deputados pela aprovação do texto base da reforma, que teve placar de 48 a 37.