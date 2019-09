16 Estados com casos confirmados de sarampo

Equipe BR Político

Apenas nos últimos 90 dias, o Brasil registrou 3.339 casos confirmados de sarampo em 16 estados de acordo com dados do novo boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. A situação mais crítica é em São Paulo, que concentra 97,5% dos casos confirmados (3.254), seguido do Rio de Janeiro (18), Pernambuco (13), Minas Gerais (13), Santa Catarina (12), Paraná (7), Rio Grande do Sul (7), Maranhão (3), Goiás (3), Distrito Federal (3), Mato Grosso do Sul (1), Espírito Santo (1), Piauí (1), Rio Grande do Norte (1), Bahia (1) e Sergipe (1).