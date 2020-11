Para usar e-Título no 2º turno, eleitores têm até as 23h59 de sábado para baixar app

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou nesta quarta-feira, 25, uma mudança no funcionamento do aplicativo e-Título para o segundo turno das eleições municipais de 2020: a ferramenta poderá ser baixada pelos eleitores que já fizeram o recadastramento biométrico somente até as 23h59 do próximo sábado, 28.

No próximo domingo, 29, eleitores de 57 municípios vão às urnas para votar em segundo turno. Atualmente, cerca de 16 milhões de eleitores (mais de 10% do eleitorado) estão cadastrados no e-Título.

Entre as funcionalidades da ferramenta, é possível consultar a zona eleitoral e justificar ausência nas urnas caso esteja fora do domicílio eleitoral. No primeiro turno, mais de 2,2 milhões de pessoas justificaram ausência por meio do e-Título.

A mudança é uma estratégia para tentar evitar falhas como as ocorridas em primeiro turno, quando milhões de eleitores não conseguiram justificar o voto por conta de instabilidades no sistema do aplicativo.

Segundo informou o presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, em 15 de novembro, os problemas ocorreram porque muitas pessoas deixaram para baixar o aplicativo no domingo da eleição.