Pazuello terá nova reunião sobre vacinas com Estados e municípios

Pressionado sobre o plano nacional de vacinação contra a covid-19, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, vai se reunir na quarta-feira, 16, com alguns governadores, representantes dos secretários estaduais de Saúde e dos prefeitos para tratar de vacinas contra a covid-19.

Participam do encontro: o governador do Piauí, Wellington Dias (PT); o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM); o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB); o presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass), Carlos Lula; e representantes da Confederação Nacional dos Municípios.

O grupo deve discutir o que vem sendo chamando de missão integrada da União, Estados e municípios para a vacinação contra a covid-19. O encontro será às 15h, em Brasília.

Presidente do Consórcio Nordeste, Dias, que também é coordenador da temática de Vacina no Fórum Nacional de Governadores acredita que “boas notícias” serão anunciadas após a reunião.

“O ministro deve amanhã anunciar ao Brasil, providências após a nossa reunião e decisão do STF. Percebi que temos boas notícias”, afirmou.