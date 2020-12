Anvisa cria comissão para acompanhar registro de uso emergencial de vacinas

Com a aproximação de possível registro de imunizantes contra a covid-19 no País, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) instituiu a Comissão Provisória para fins de acompanhar, avaliar e atuar nos procedimentos referentes a autorização de uso emergencial de vacinas contra a covid-19. A criação do colegiado está publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 23.

Segundo o documento, a comissão terá caráter consultivo quanto à proposição das autorizações temporárias de uso emergencial de vacinas covid-19, sendo a deliberação final atribuída à diretoria da Anvisa.

Nesta tarde, o governo de São Paulo deve divulgar os dados sobre a eficácia da Coronavac, vacina desenvolvida em parceria entre o Instituto Butantan e a farmacêutica chinesa Sinovac. Em seguida, a Anvisa deverá receber os pedidos de uso emergencial e registro do imunizante.

Compete à comissão provisória: avaliar a documentação apresentada pelas empresas para fins de decisão sobre a autorização temporária de uso emergencial ou sobre o registro sanitário das vacinas Covid-19; emitir pareceres ou notas técnicas referentes à documentação apresentada pelas empresas quando da submissão da autorização temporária de uso emergencial ou do registro sanitário das vacinas Covid-19; coordenar e supervisionar as ações que envolvam a avaliação para concessão da autorização temporária de uso emergencial ou do registro sanitário das vacinas Covid-19; e estabelecer procedimentos referentes ao processo de avaliação para concessão da autorização temporária de uso emergencial ou do registro sanitário das vacinas Covid-19.

A comissão provisória será composta por representantes da Segunda, Quarta e Quinta diretorias da Anvisa; da gerência geral de Medicamentos e Produtos Biológicos, da Gerência geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, da Gerência Geral de Monitoramento de Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária e da Gerência de Laboratórios de Saúde Pública.