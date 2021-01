Caiado: ‘Gesto de Doria coloca os outros governadores em segunda categoria’

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), adotou o discurso do governo federal e, nesta segunda-feira, 18, criticou o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), por ter iniciado a vacinação no Estado minutos depois da aprovação da Anvisa, um dia antes do começo da imunização nos outros Estados.

“Nós governadores merecemos tratamento igualitário”, afirmou Caiado, em ato para início da distribuição das vacinas aos Estados, na manhã desta segunda-feira, 18, em São Paulo. O governador de Goiás disse ainda que Doria não respeitou os demais governadores.

Seguindo com as críticas ao paulista, Caiado disse ainda que a vacinação não pode ser transformada em campanha eleitoral. “O gesto de Doria coloca os outros governadores em uma segunda categoria. O gesto é muito importante na vida pública”, afirmou.

Ao todo, Goiás deve receber 182.400 doses da Coronavac. De acordo com o governador, 87 mil doses devem chegar ainda hoje ao Estado.