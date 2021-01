AM: Após 7 mortes, Justiça dá 48h para governo liberar envio de oxigênio a Coari

Na noite de quarta-feira, 19, o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) deu prazo de 48 horas para o governo do Estado liberar o envio de 155 cilindros de oxigênio para o município de Coari. A cidade, que fica a cerca de 450 km de Manaus, registrou sete mortes por asfixia de pacientes internados com covid-19.

A determinação do envio imediato de oxigênio foi feita pelo titular da 1ª Vara da Comarca de Coari, juiz Fábio Alfaia. Em caso de descumprimento, o juiz fixou multa diária no valor de R$ 100 mil, com limite máximo de R$ 10 milhões, contra o governo, o secretário estadual de Saúde e a empresa fornecedora, White Martins.

Ontem, a prefeitura de Coari emitiu nota de repúdio “com a forma irresponsável que a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas está lidando com a saúde do interior”. De acordo com a nota, desde a semana passada, “em torno de 200 cilindros do Hospital Regional de Coari estão retidos pelo patrimônio da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas”. O texto informa ainda que o município deveria ter recebido 40 cilindros de oxigênio na última segunda, 18, mas a aeronave que levaria o material acabou viajando para Tefé (AM) e ficou impossibilitada de retornar, pois o aeroporto não aceita voos noturnos.

A crise do oxigênio no Amazonas começou na semana passada em Manaus. Por conta disso, o Estado já enviou mais de 100 pacientes com covid para tratamento em outros Estados. No Amazonas, desde o início da pandemia, mais de 6,3 mil pessoas já morreram em decorrência do novo coronavírus.