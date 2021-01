Eduardo Bolsonaro diz que Maia ‘atrasa’ o Brasil

Em mais um ataque do clã Bolsonaro ao presidente da Câmara, na manhã desta quarta-feira, 27, o deputado Eduardo Bolsonaro disse que Rodrigo Maia (DEM-RJ) “atrasou o Brasil” e que votar em Baleia Rossi (MDB-SP) para suceder o democrata no comando da Casa é “persistir no erro”.

Para embasar a crítica, o filho do presidente Jair Bolsonaro usou uma matéria de junho do ano passado, do site Poder 360, que aponta que na atual gestão, o número de medidas provisórias caducadas no primeiro semestre é o maior desde 2001.

“Como Maia engavetou na marra várias MPs do governo, a tendência é que o governo as reeditem. Percebem como Maia atrasou o Brasil? Assim, votar no candidato do Maia para presidência da Câmara é persistir no erro”, escreveu Eduardo no Twitter.

O parlamentar está em campanha pela eleição de Arthur Lira (PP-AL) como novo presidente da Câmara.

Como você viu no BRP, mais cedo, um dos irmãos de Eduardo, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) também usou a eleição na Câmara como pano de fundo para atacar Maia. O “01”acusou Maia de mentir na sua previsão sobre os votos da bancada do Rio na disputa pelo comando da Casa.