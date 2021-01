Mourão diz que inquérito contra Pazuello ‘é importante para esclarecer o que realmente aconteceu’

Defensor da atuação do ministro da Saúde diante da pandemia do novo coronavírus, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou, nesta quarta-feira, 27, que a investigação aberta pela Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre a conduta do general da ativa Eduardo Pazuello será importante para esclarecer “o que realmente aconteceu”.

Sobre a crise em Manaus, ele disse ter certeza de que Pazuello fez as intervenções necessárias e ressaltou que qualquer manobra logística na região é “extremamente complicada”. “Sobre essa investigação que foi solicitada, acho que será importante para esclarecer, de uma vez por todas, o que efetivamente aconteceu”, afirmou em entrevista à Rádio Bandeirantes.

Mais cedo, ao ser questionado sobre o inquérito contra o auxiliar, o presidente Jair Bolsonaro encerrou a entrevista que concedia no Palácio da Alvorada.