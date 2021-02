Doria diz que ‘seguirá criticando desmandos do governo Bolsonaro

Em resposta ao anúncio do PTB de que apresentou uma notícia-crime à Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), alegando que ele incita “a subversão da ordem político-social” ao se manifestar contra o presidente Jair Bolsonaro, o tucano afirmou em nota que seguirá criticando “os desmandos, o negacionismo e a incompetência” do governo federal.

No texto, a Secretaria Especial de Comunicação do governo do Estado afirma que não é crime contra a segurança nacional criticar um presidente da República que “que comete reiteradamente graves erros que colocam em risco a vida da população”.

“O Brasil vive num Estado Democrático de Direito, ainda que o presidente Jair Bolsonaro e seus seguidores, incluindo o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), tentem imputar acusações ao Governador de São Paulo como se estivéssemos num regime de exceção”, diz a nota do governo paulista.