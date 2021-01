17 Estados e o DF registram alta nas mortes por covid-19

De acordo com levantamento da situação da pandemia da covid-19 no Brasil, divulgado na noite de domingo, 10, pelo consórcio de veículos de imprensa com dados das secretarias estaduais de Saúde, 17 Estados, mais o Distrito Federal, estão com alta no número de mortes em decorrência do novo coronavírus. De acordo com o último boletim, emitido às 20h de ontem, nenhuma unidade federativa passa queda no número de óbitos.

Estão em alta: Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Amazonas, Amapá, Roraima, Rondônia, Tocantins, Ceará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.

Em estabilidade, ou seja, o número de mortes não caiu nem subiu significativamente estão nove Estados: Santa Catarina, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Acre, Pará, Alagoas, Bahia, Maranhão e Pernambuco.

Ontem, o País registrou 483 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 203.140 óbitos. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos sete dias foi de 1.016, a maior nos últimos cinco meses, segundo o consórcio.

Quanto ao número de casos confirmados, desde o começo da pandemia 8.104.823 pacientes já foram contaminados, sendo 29.153 desses confirmados no último dia. A média móvel nos últimos sete dias foi de 53.250 novos diagnósticos por dia, recorde desde que os dados começaram a ser medidos.