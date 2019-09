2019 com cara de ‘ano perdido’ para a indústria

Equipe BR Político

O recuo de 2,5% da indústria em julho deste ano ante o mesmo período do ano passado é mais um dado desanimador para o mercado, contrastando em princípio com a performance do setor industrial em 2017 e 2018.

O IBGE divulgou também nesta terça, 3, que a produção industrial caiu 0,3% em julho ante junho. “O ano de 2019 será de estagnação no setor e o risco de haver queda no saldo do período não é desprezível. Não há sinalização de que esse movimento será revertido”, afirma Rafael Cagnin, economista do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), ao Valor.

Ainda que o PIB tenha crescido 0,4% no segundo trimestre, o realismo do secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, fala mais alto. Segundo ele, a atividade econômica em agosto foi ao “fundo do poço”. Ele, no entanto, disse em evento em Brasília, conforme registrou o site Poder360, que as boas-novas econômicas vão entrar nos campos ainda neste mês de setembro.