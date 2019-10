2019 já acabou para novo líder no Congresso

Equipe BR Político

Afilhado político do ex-governador Siqueira Campos (DEM-TO), o novo líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes (MDB-TO), já passou pelo PP, PSB, PSDB e Solidariedade e está no MDB desde janeiro deste ano. Ele apoiou o senador Renan Calheiros (MDB-AL) na disputa pela presidência do Senado, mas colegas de bancada o apontam como um senador hoje muito mais alinhado ao governo Bolsonaro do que ao líder do partido na Casa, Eduardo Braga (AM), ou a Renan, informa o Estadão.

Segundo o substituto de Joice Hasselmann (PSL-SP), nenhuma grande proposta será aprovada neste 2019 após a conclusão da votação da reforma da Previdência no Senado. A missão será de articular a análise do Orçamento de 2020 e preparar terreno para a reforma tributária vingar no a no que vem.

“Vamos ter de entrar o ano afinado. É um ano difícil, de eleição municipal. Eu acredito que este ano é Orçamento e reforma da Previdência”, afirmou.