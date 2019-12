2020 sem novos beneficiários do Bolsa Família

Equipe BR Político

Em 2020, novas famílias não devem se tornar beneficiárias do Bolsa Família. A previsão foi enviada pelo governo em documento à Câmara. O argumento do Ministério da Cidadania é de que precisa haver compatibilidade entre a cobertura do programa e o Orçamento. A expectativa é que 13,2 milhões de famílias sejam atendidas em 2020.

O projeto de Orçamento elaborado pela equipe econômica reservou R$ 29,5 bilhões para o programa no próximo ano –menos que os R$ 32 bilhões de 2019 e sem a previsão do 13.º para beneficiários, prometido pelo presidente Jair Bolsonaro.

O governo, “ao calcular suas despesas (com o Bolsa Família) para 2020, não incluiu novas famílias beneficiárias em suas projeções”, revela o ofício. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, disse que o número de beneficiários é um processo dinâmico. “Todo dia entra e sai gente do Bolsa Família”, segundo a Folha.