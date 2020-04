25% dos mortos não eram do grupo de risco, diz ministério

O Ministério da Saúde informou no sábado, 11, que 25% dos mortos de covid-19 no Brasil não faziam parte do grupo de risco formado por pessoas com mais de 60 anos e portadores de comorbidades, 75% ocorreram em pessoas com mais de 60 anos e 74% do total das vítimas apresentavam pelo menos um fator de risco. Nesta segunda, 13, as secretarias estaduais de Saúde informaram que o País possui 22.318 casos confirmados da doença, com 1.241 óbitos. São Paulo continua como o epicentro da pandemia, com 5.840 casos confirmados e 588 mortes. Conforme você já leu aqui no BRP, o presidente Jair Bolsonaro falou no mês passado que não contrairia a doença porque tinha “histórico atleta”.