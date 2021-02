2ª Turma do STF mantém acesso de Lula a mensagens da Vaza Jato

A 2ª Turma do Supremo Tribunal decidiu negar recurso pedido pelos procuradores da República, liderados pelo ex-coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, contra o compartilhamento de mensagens vazadas por hackers para a defesa do ex-presidente Lula.

Os ministros, no que foi considerada uma nova derrota da operação, mantiveram a decisão de Ricardo Lewandowski, que garantiu ao petista acesso ao material apreendido na Operação Spoofing. A investigação apurou a invasão dos celulares do ex-ministro Sérgio Moro e de procuradores da Lava Jato.

Nesta terça-feira, 9, foram 4 votos a 1 pela manutenção das provas com a defesa do petista. Além de Lewandowski, Nunes Marques, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes entenderam que os procuradores não têm legitimidade para contestar o compartilhamento das mensagens.

“A pequena amostra do material coligido até agora já se afigura apta a evidenciar, ao menos em tese, uma parceria indevida entre o órgão julgador e a acusação, além de trazer a lume tratativas internacionais, que ensejaram a presença de inúmeras autoridades estrangeiras em solo brasileiro, as quais, segundo consta, intervieram em investigações, aparentemente à revelia dos trâmites legais, de modo especial naquelas referentes à Odebrecht, objeto específico desta reclamação, com possível prejuízo ao reclamante”, disse Ricardo Lewandowski