2º turno em Cuiabá: Gisela Simona apoia Abílio

A terceira colocada no primeiro turno da eleição municipal em Cuiabá (MT), Gisela Simona (PROS), declarou apoio na noite de quinta, 19, no candidato Abílio Júnior (Podemos) na disputa contra o atual prefeito, Emanuel Pinheiro (MDB), do segundo turno. Abílio obteve 90.631 votos válidos (33.72%) e Emanuel 82.367 (30.65%), segundo dados do TSE. Com forte discurso de combate à corrupção, ela é presidente do PROS na capital.

Gisela é suplente do deputado federal Emanuel Pinheiro Neto, o Emanuelzinho (PTB), filho do prefeito de Cuiabá e derrotado na disputa pela prefeitura de Várzea Grande (MT).