3 dias depois, Alcolumbre se manifesta contra ataques a jornalistas

Equipe BR Político

Após 3 dias em silêncio, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), finalmente se manifestou contra os ataques sofridos por jornalistas nas manifestações do último domingo. Alcolumbre afirmou durante sessão virtual do Senado, que “não aceitará” ataques contra a imprensa. O democrata também falou sobre os ataques feitos pela militância bolsonarista. “Agressões às instituições não tolerarei. Sempre me mantive com respeito e agressão às instituições é agressão à democracia”, afirmou em manifestação que foi replicada em suas redes sociais.