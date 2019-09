30,9 mil focos de queimadas

Equipe BR Político

Os registros do Inpe mostram que o mês de agosto teve o recorde de queimadas desde 2010, informa reportagem de O Globo. Foram 30.901 focos de incêndios, segundo dados do Programa Queimadas do instituto. O número é três vezes maior que o de agosto do ano passado. O total de queimadas no bioma Amazônia desde janeiro é de 46.825, mais que o dobro do mesmo período em 2018 (22.165). Os números são preocupantes porque setembro costuma ser ainda mais seco.

Nesta segunda-feira, 9 ministros de Jair Bolsonaro iniciam uma visita de dois dias a Estados da região amazônica. Apenas na semana passada o governo anunciou as primeiras ações concretas para combater as queimadas: foi criada uma operação de garantia da lei e da ordem, aviões começaram a sobrevoar a região apagando focos de incêndio e Bolsonaro assinou decreto proibindo as queimadas –depois alterado para permitir a prática fora da Amazônia.