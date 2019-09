376 emendas à reforma da Previdência

Equipe BR Político

Com a perspectiva de votação do relatório do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) na CCJ para esta quarta-feira, 4, os senadores já apresentaram até esta segunda-feira, 2, cerca de 376 emendas ao texto do tucano lido na Comissão de Constituição e Justiça no Senado na última semana, segundo as contas da Agência Senado. Após passar pela CCJ, o texto da reforma da Previdência terá que ser votado ainda no plenário da Casa em dois turnos. A expectativa é que a proposta seja votada até o início de outubro pelos senadores.