39% dos brasileiros reprovam o STF

Equipe BR Político

Pesquisa Datafolha divulgada neste domingo mostra que 39% dos brasileiros reprova o trabalho do Supremo Tribunal Federal. Taxa semelhante a divulgada sobre a avaliação do presidente Jair Bolsonaro, que é reprovado por 36% dos entrevistados. Ambos ficam atrás da reprovação do Congresso, que é avaliado como ruim ou péssimo por 45%. Já 38% classificam o trabalho dos ministros do STF como “regular” e apenas 19% responderam “ótimo” ou “bom” para a atuação da Corte. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. Foram ouvidas s 2.948 pessoas nos dias 5 e 6 de dezembro em 176 municípios de todas as regiões do País.