46% dos brasileiros dizem que Doria fez mais contra a pandemia que Bolsonaro, diz Datafolha

Pesquisa realizada pelo Datafolha, divulgada no domingo, 24, aponta que para 46% dos brasileiros, o governador paulista, João Doria (PSDB-SP), fez mais contra a pandemia da covid-19 do que o presidente Jair Bolsonaro. Para 28%, o chefe do Executivo é o mais empenhado entre os dois.

O número de pessoas que disseram não saber responder somam 13% do total, enquanto 11% disseram que nenhum deles o fez e 2% que ambos combateram a crise.

A avaliação do governador de São Paulo é melhor entre aqueles que dizem estar com “muito medo” da covid-19, ficando com 57% a 19% de Bolsonaro. Quem diz não temer a covid-19 diz que Bolsonaro trabalhou mais contra a crise, com 46% contra 24%.

O Datafolha ouviu 2.030 pessoas entre os dias 20 e 21 de janeiro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou menos.