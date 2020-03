5.239 ganham acima do teto do INSS

Equipe BR Político

No momento em que se discute o endurecimento das regras de aposentadoria por conta do déficit na Previdência, levantamento feito a pedido do Estadão/Broadcast mostra que o INSS gasta por ano cerca de R$ 640 milhões com o pagamento de benefícios acima do teto de R$ 5,8 mil. Apenas um beneficiário do Rio de Janeiro, um anistiado político, por exemplo, recebe por mês uma aposentadoria de R$ 52.661,88, o equivalente a quase 53 salários mínimos. No total, são 5.239 brasileiros que ganham acima do teto.