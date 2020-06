52% dos brasileiros conhecem alguém que pegou coronavírus, diz Datafolha

A maioria dos 2.069 brasileiros ouvidos pelo Datafolha dizem conhecer alguém que contraiu o novo coronavírus. Pesquisa divulgada nesta terça-feira, 2, indica que 52% dos entrevistados conhecem algum contaminado pela covid-19. Além disso, 5% disseram já ter contraído o vírus (2% afirmaram ter feito teste, e 3%, disseram que não fizeram). Parte das pessoas declarou estar nos dois grupos.

O Datafolha realizou o levantamento via telefone, com eleitores de todos os Estados do País nos dias 25 e 26 de maio. A margem de erro é de dois pontos porcentuais. Segundo os dados do Ministério da Saúde, o Brasil tinha até ontem mais de meio milhão de casos e quase 30 mil óbitos pela covid-19 confirmados.

A pesquisa também mostra que aumentou o temor em relação ao vírus. De cada 10 brasileiros, 8 relatam temer a covid-19. Em relação à pesquisa anterior (feita entre 18 e 20 de março), o índice subiu nove pontos, chegando a 45%. Por outro lado, 34% dizem sentir um pouco de medo, e 21%, não ter medo.