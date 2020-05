60% da população apoia lockdown, mostra Datafolha

O lockdown, medida mais severa de isolamento social, no combate ao novo coronavírus tem apoio da maioria da população, de acordo com o Datafolha. Pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 27, mostra que 60% dos entrevistados dizem que a medida é recomendável. Já 36% são contrários, 2% não souberam responder e 1%, se dizem indiferentes.

O levantamento foi feito entre os dias 25 e 26 e ouviu 2.069 entrevistados por telefone. A margem de erro é de dois pontos porcentuais.

A medida tem maior apoio no Nordeste: por lá, 69% são a favor do lockdown. Com 54% de apoio, a região Sul, reduto bolsonarista, é a menos favorável. Os mais ricos, que ganham acima de 10 salários mínimos, são também os mais contrários à ideia: 50% são contra e 47% a favor.

A pesquisa também mostra que cada vez menos a população vem aderindo ao isolamento social. Afirmam se cuidar, mas estão saindo de casa, 35%. Nas três pesquisas anteriores, em 1º a 3 de abril, 17 de abril e 27 de abril, os índices eram respectivamente de 24%, 26% e 27%.

A categoria “só quando é inevitável” segue sendo o maior grupo, 50%, com estabilidade ante o aferido anteriormente. Mulheres saem menos, e 25% estão na categoria “me cuido, mas saio”, ante 46% dos homens. Elas também são mais favoráveis ao confinamento, 68%, enquanto a ideia tem apoio de 52% deles.