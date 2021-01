61% das investigações de crimes no campo não foram concluídas

Levantamento inédito sobre a violência e impunidade no campo feito pela Repórter Brasil, com base em relatório da Comissão Pastoral da Terra (CPT), e reunidos no especial multimídia Cova Medida, mostra que 61% (19 assassinatos) das investigações das 31 mortes de pessoas ligadas a movimentos por moradia e causa indígena no Brasil, no primeiro ano do governo do presidente Jair Bolsonaro, não foram concluídas.

Dez delas (32%) tiveram a fase de inquérito policial encerrada, mas aguardam julgamento, sendo que seis tratam do mesmo episódio, a Chacina de Baião, no Pará. Em apenas sete dos assassinatos, houve prisão preventiva de suspeitos, em sua maioria fazendeiros e seguranças de fazendeiros, mas em quatro dos casos, eles foram soltos.

O Cova Medida também mostra que a maioria dos casos envolve disputa por terra (39%) ou defesa de territórios indígenas (29%), mas há episódios motivados por questões trabalhistas e até um crime de ódio, como o atropelamento de um idoso durante uma manifestação do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) em Valinhos (SP).

Entre os suspeitos ou investigados pela polícia e os acusados pelo Ministério Público, há fazendeiros, seguranças privados contratados por proprietários rurais, caçadores, além de madeireiros e grileiros.

Depois dos sem-terra, os indígenas foram as principais vítimas da brutalidade no campo. Em 2019, foram 9 assassinados por defenderem territórios indígenas, sendo 7 lideranças. Foi o maior número dos últimos 11 anos, segundo a CPT.

Caso Paulino Guajajara

Entre os indígenas assassinados em 2019, o caso que ganhou maior repercussão foi o de Paulo Paulino Guajajara, que integrava os Guardiões da Floresta, grupo formado pelos indígenas para proteger o território de madeireiros e invasores.

Os dois madeireiros indiciados pela morte do guardião da floresta tiveram a prisão preventiva decretada, mas continuam soltos. Depois da morte de Paulino, outros quatro indígenas foram mortos na mesma região.

Procurada pela Repórter Brasil, a secretaria de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura não respondeu às perguntas enviadas pela reportagem. O secretário de assuntos fundiários, Nabhan Garcia, também não quis conceder entrevista.

STATUS DAS INVESTIGAÇÕES (todos os 31 casos):

61% (19 assassinatos) das investigações não foram concluídas (sendo que em 9 deles — 29% –, as investigações estão paradas)

3,2% (1 caso) com o MP

32% (10 casos) com a Justiça

3,2% (1) caso considerado encerrado (mas família contesta conclusão da polícia e do MP)

PERFIL DAS VÍTIMAS (todos os 31 casos):

52% das vítimas tinham menos de 45 anos de idade

87% (27) viviam na Amazônia Legal — sendo 39% (12) deles no Pará

35% (11) sem-terra (ou ligados à causa) — sendo 7 lideranças (o maior número dos últimos 11 anos, segundo a CPT)

25% (9) indígenas (ou ligados à causa indígena) – sendo 1 deles um servidor da Funai

3 ambientalistas

3 trabalhadores rurais

5 outros

MOTIVAÇÃO DO CRIME

39% (12) motivados por disputas por terra

29% (9) defendiam o território indígena

16% (5) defendiam o meio ambiente

9,7% (3) questões trabalhistas

3,2% (1) crime de ódio

3,2% (1) denúncia ilegalidades

OUTROS DADOS