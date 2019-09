64ª fase da Lava Jato na rua

Equipe BR Político

Pela segunda vez nesta semana, a Polícia Federal está na rua, na manhã desta sexta, 23. A operação de hoje deflagra a 64ª fase da Operação Lava Jato, denominada Pentiti, para apurar crimes de corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de capitais relacionadas a recursos contabilizados na planilha “Programa Especial Italiano” gerida pela Odebrecht. Segundo a PF, a investigação trata de fatos de diferentes inquéritos policiais e foi impulsionada pelo acordo de colaboração premiada do ex-ministro Antonio Palocci. Cerca de 80 policiais federais cumprem 12 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Rio de Janeiro. Não há mandados de prisão. As medidas foram autorizadas pela 13ª. Vara Federal de Curitiba. De acordo com a PF, a operação tem o objetivo de “esclarecer a existência de corrupção envolvendo instituição financeira nacional e estatal petrolífera na exploração do pré-sal e em projeto de desinvestimento de ativos no continente africano”. De acordo com a corporação, os supostos crimes podem ter causado prejuízo de ao menos US$ 1,5 bilhão, o que equivaleria a cerca de R$ 6 bilhões de reais hoje, segundo o Blog do Fausto.

Assine o BR Político para ter acesso a produtos e informações exclusivos. Clique neste link para se tornar um assinante.