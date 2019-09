66ª fase da Lava Jato nas ruas

Equipe BR Político

A Operação Lava Jato voltou às ruas nesta sexta, 27, em sua fase 66 – batizada Alerta Mínimo – para apurar a ação de doleiros e funcionários de três agências do Banco do Brasil em crimes de lavagem de dinheiro. Segundo a PF, os investigados teriam atuado para empresas que tinham contratos com a Petrobrás e precisavam de dinheiro em espécie para pagar propinas a agentes públicos.

Os agentes da PF cumprem oito mandados de busca e apreensão em São Paulo (7) e em Natal (1). As ordens foram expedidas pela juíza Gabriela Hardt, da 13ª Vara Federal de Curitiba (PR). A ação tem participação do Ministério Público Federal e Receita Federal, segundo o Blog do Fausto.

A operação acontece um dia depois de a Lava Jato sofrer sua maior derrota depois que o STF formou ampla maioria a favor do entendimento de que réus delatados têm o direito de poder falar por último nos processos em que há réus delatores. A decisão pode representar a anulação de muitas de suas condenações, incluindo a do ex-presidente Lula.