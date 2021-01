7 em cada 10 brasileiros não encontraram fonte de renda para substituir auxílio

Entre os brasileiros que receberam o auxílio emergencial, 69% não encontraram outra fonte de renda para substituir o benefício, aponta pesquisa Datafolha, divulgada nesta segunda-feira, 25.

De acordo com o levantamento, 40% da população solicitou o auxílio. Da parcela que teve direito ao benefício, 89% das pessoas já receberam a última parcela. A pesquisa mostra ainda que 38% dos beneficiários afirmaram ter economizado parte dos recursos para quando o auxílio terminasse. Por outro lado, 58% já apontaram perda de renda com o fim do pagamento (51% em dezembro). Na média, 4,5 parcelas do benefício foram pagas.

Em dezembro, o auxílio havia garantido a manutenção do nível de renda anterior à pandemia de covid-19 para 34% dos beneficiários entrevistados. Em janeiro, o porcentual foi de 29%, conforme a sondagem. Já 12% afirmaram ter tido aumento de renda por causa do benefício neste mês, de 14% no mês passado.

A pesquisa foi realizada nos dias 20 e 21 de janeiro. O Datafolha ouviu, por telefone, 2.030 pessoas em todo o País. A margem de erro é de dois pontos porcentuais.