77ª fase da Lava Jato mira ex-executivos da Petrobrás

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça, 20, a 77ª fase da Operação Lava Jato, batizada de “Sem Limites IV”. A ação investiga supostos crimes de corrupção passiva, organização criminosa e de lavagem de dinheiro relacionados à Gerência Executiva de Marketing e Comercialização da Petrobrás. Cerca de 40 policiais federais cumprem sete mandados de busca e apreensão –nas cidades do Rio de Janeiro (5) e em Niterói (2).

De acordo com o Ministério Público, os alvos da operação são funcionários e ex-funcionários da Petrobrás lotados no Brasil e no exterior que, de 2005 a 2015, teriam recebido cerca de R$ 12 milhões para beneficiar empresa estrangeira em 61 operações de comércio internacional de diesel e querosene de aviação. As negociações foram realizadas pelos escritórios da Petrobrás em Londres, Singapura e Houston e envolveram a compra e venda de mais de 3,3 bilhões de litros de combustíveis.

A ofensiva é um desdobramento de outras três fases na Lava Jato – 57, 71 e 76 – e tem como base delações de um ex-funcionário da Petrobrás e um executivo de uma empresa estrangeira, informou o Blog do Fausto.