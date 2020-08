88,3% do Estado de SP está em fase amarela nesta pandemia

Pela 1ª vez, o Estado de São Paulo não tem regiões na fase vermelha da flexibilização da quarentena, segundo atualização feita pelo governo da classificação em fases das regiões e sub-regiões do Estado nesta sexta, 21. Com melhora nos indicadores da avaliação, as regiões de Registro e Franca saíram da fase vermelha. Além disso, com a migração de três divisões para a fase 3 (amarela), todos os municípios da região metropolitana estão nessa fase, que permite uma série de flexibilizações, como a ampliação do funcionamento de shoppings, bares e comércio de rua de 6 para 8 horas diárias. Com isso, segundo o governo estadual, a mudança significa que 88,3% do Estado está na fase amarela.

O Estado tem 735.960 casos oficiais de covid-19 e 28.155 óbitos confirmados por novo coronavírus. A taxa de ocupação de UTI é de 56,8%, média que chega a 54,8% na Grande São Paulo. Ao todo, são 5.166 pacientes internados em UTI com suspeita ou confirmação da doença na UTI, número que chega a 6.823 para leitos de enfermaria. A projeção feita pelo Governo do Estado prevê atingir até 970 mil casos e 36 mil mortos em agosto.