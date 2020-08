89% querem se vacinar contra covid-19 assim que possível, diz Datafolha

Em meio a uma corrida mundial por um medicamento que imunize a população contra o vírus da covid-19, pesquisa Datafolha revela que 9% dos entrevistados afirmam que não tomariam uma vacina contra o novo coronavírus. Por outro lado, 89% disseram querer tomar a vacina assim que possível e 3% não souberam opinar.

Atualmente, no Brasil, há acordos com três frentes de pesquisa para produção da vacina. O governo federal, por meio da Fiocruz, fechou uma parceria com a Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca. O Estado de São Paulo, por meio do Butantan, assinou acordo com o laboratório chinês Sinovac para testar e produzir em larga escala a vacina. Na semana passada, o governo do Paraná fechou acordo com a Rússia, para produção da Sputnik V, que está sendo desenvolvida pelo Instituto Gamaleia.

O levantamento foi realizado entre os dias 11 e 12 de agosto e tem margem de erro de dois pontos porcentuais. O Datafolha ouviu 2.065 brasileiros adultos, via telefone, de todas as regiões do País.