9 casos de coronavírus confirmados no Brasil

Equipe BR Político

O Ministério da Saúde anunciou na tarde desta quinta-feira, 5, novos casos confirmados de coronavírus no Brasil. Foram anunciados mais mais dois infectados com o vírus no estado de São Paulo e os primeiros doentes no Rio de Janeiro e Espírito Santo. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, ainda confirmou que DF também tem seu primeiro caso com exame positivo. Assim, já são 9 os pacientes com a doença confirmada no País: seis em SP, um no RJ, um no ES e um no DF.

Os novos casos paulistas são os primeiros infectados registrados no Brasil que não viajaram e obtiveram o coronavírus. Eles forma contaminados ao entrar em contato com paciente doente que esteve na Itália. Assim, a Organização Mundial da Saúde (OMS) pode colocar o Brasil como um dos países com transmissão local, segundo o Ministério. Mas, ainda de acordo a pasta, ainda é possível monitorar o “paciente zero” na transmissão do vírus. Já os pacientes do ES e RJ estiveram na Itália.