91 funcionários dos Correios contraíram covid-19

Com a alta na demanda de serviços de entrega depois da adoção em cidades e Estados de medidas de quarentena nas últimas semanas, os Correios, que absorvem boa parte da demanda do País, já têm 91 funcionários confirmados com o novo coronavírus. O dado foi obtido por Lei de Acesso à Informação pela agência de dados Fiquem Sabendo.

No fim de março, sindicatos de trabalhadores dos Correios reclamaram da ausência de equipamentos de proteção individual aos funcionários. A partir do dia 30 de março, a estatal passou a exigir de funcionários que se negassem a trabalhar por falta de luvas e máscaras a assinatura de um “Termo de Recusa” que poderá servir para aplicação de sanções que vão de advertência até suspensão e demissão por justa causa.

De acordo com o relatório assinado pelo chefe de departamento da Diretoria de Gestão Estratégica de Pessoas da empresa, cerca de 22,9 mil servidores e empregados dos Correios estão em isolamento. O pedido solicitou a relação de matrículas dos funcionários em isolamento e dos que contraíram o novo coronavírus, mas a estatal negou a informação com o argumento da proteção da identidade dos servidores e forneceu apenas os números absolutos.