Diplomata chama queimadas de ‘histeria injustificada’

Equipe BR Político

O chefe de negócios da Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, Nestor Forster, chamou de “histeria injustificada” a reação internacional sobre as queimadas na Amazônia. Em entrevista para a NPR (Rádio Pública Nacional, na sigla em inglês), Forster classificou como “desonesto” ligar a situação ao governo Jair Bolsonaro. “Os dados mostram, não é minha opinião. Baseado em fatos, se as queimadas estão dentro da média dos últimos 15 anos, por que toda a gritaria agora? Tentar ligar isso ao presidente Bolsonaro parece desonesto para mim”, disse o diplomata. Foster foi ferrenho na defesa do governo. “No último mês de junho tivemos a maior operação já conduzida contra desmate ilegal. A maior já feita, em junho, antes da primeira manchete dizendo que a Amazônia está queimando e toda essa histeria injustificada, se me permite dizer”, avaliou Forster, de acordo com o Estadão. O presidente Donald Trump disse na terça, 27, que Bolsonaro “está trabalhando duro nos incêndios na Amazônia”.

Assine o BR Político para ter acesso a produtos e informações exclusivos. Clique neste link para se tornar um assinante.