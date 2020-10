A 15 dias de eleições americanas, Brasil e EUA anunciam pacote comercial

Os governos do Brasil e Estados Unidos fecharam um pacote com medidas para facilitar o comércio entre os países, desburocratizar a regulação e reduzir a corrupção nesta segunda-feira, 19. A medida é considerada pelos governos como um “primeiro passo” para um acordo de livre comércio no futuro.

O acordo era negociado pelos países desde 2011, mas estava parado até março do ano passado, quando depois de um encontro do presidente Jair Bolsonaro com Donald Trump, foi anunciada a retomada das negociações. A consolidação do Acordo de Comércio e Cooperação Econômica é anunciada a apenas 15 dias das eleições presidenciais norte-americanas, em a candidatura de Trump à reeleição tem o apoio da família Bolsonaro.

O anúncio foi feito em visita da delegação norte-americana ao Brasil, liderada pelo conselheiro de Segurança dos Estados Unidos, Robert O’Brien. “É um sinal muito positivo para um acordo mais amplo entre EUA e Brasil e que, em última instância, pode levar a acordo de livre comércio entre os dois países”, disse depois de encontro na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). A visita teve a presença de autoridades do Escritório do Representante de Comércio (UTSR), da Agência de Crédito a Exportação do governo dos Estados Unidos (Eximbank) e da Corporação Financeira dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional.

Entre as medidas do pacote está a facilitação do comércio com redução de burocracias administrativas e aduaneiras na exportação e importação de bens e diminuição de prazo e custos das operações. Um acordo de livre comércio entre os países, no entanto, só seria possível se englobasse o restante dos países do Mercosul, pelas regras do bloco.