A agenda necessária

Equipe BR Político

Em sua coluna nesta quinta-feira no Estadão, a economista-chefe da XP Investimentos, Zeina Latif, classifica o conjunto de medidas de reforma do Estado e do Orçamento proposto pelo ministro Paulo Guedes como necessário. Para ela, trata-se de uma agenda que vem sendo discutida há anos, até mesmo décadas, e que agora chega ao Congresso, com as dificuldades políticas inerentes a um conjunto tão amplo.

Ela aposta que as medidas emergenciais que visam a garantir o cumprimento do teto de gastos e da regra de ouro terão primazia sobre as demais. “O Brasil precisa avançar no ajuste fiscal e melhorar a alocação de recursos públicos. Haverá resistência dos grupos impactados. Vamos ao debate democrático”, escreve.