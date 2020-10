A agilidade e sorte da campanha de Joe Biden

O debate entre Mike Pence e Kamala Harris começou às 22 horas de ontem, no horário de Brasília. De início, ganhou a atenção das redes sociais pela quantidade de vezes em que a candidata a vice na chapa com Joe Biden precisou pedir para não ser interrompida pelo vice-presidente dos Estados Unidos. Mas, após 1 hora, 13 minutos e 29 segundos de discussão, uma mosca pousou nos cabelos brancos do candidato, e roubou a cena por quase um minuto.

Era uma oportunidade boa demais para ser desperdiçada, e a campanha de Biden não desperdiçou. Menos de 10 minutos depois, antes mesmo de o debate se encerrar, registrou o flywillvote.com, domínio que redirecionava o visitante ao I Will Vote — site que estimula o eleitor a comparecer às urnas de um país onde o voto não é compulsório.

A aposta tinha algum risco. Para que um domínio seja ativado, é necessário aguardar que a configuração do DNS se propague por toda a internet. Trata-se de um prazo tão incerto que é comum os servidores sugerirem aos clientes que aguardem de 15 minutos a 24 horas. Mas o democrata anda com sorte. Exatos 21 minutos depois, a URL já era compartilhada no Twitter do candidato.

Até a redação destas palavras, a brincadeira com o adversário já havia acumulado quase meio milhão de curtidas, 120 mil compartilhamentos e uma quantidade gigantesca de memes, ou o tipo de galhofa que o próprio presidenciável já havia publicado minutos antes.

Pitch in $5 to help this campaign fly. https://t.co/CqHAId0j8t pic.twitter.com/NbkPl0a8HV — Joe Biden (@JoeBiden) October 8, 2020

Graças à mosca intrometida, a noite terminou num clima muito distinto do primeiro e potencialmente único debate entre os presidenciáveis, aquele em que Donald Trump subiu o tom contra o opositor, mas findaria promovendo uma queda do próprio nome nas pesquisas eleitorais.