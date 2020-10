A briga pelo voto bolsonarista em Belo Horizonte

Enquanto Alexandre Kalil (PSD) dispara nas pesquisas mais recentes, dois candidatos em Belo Horizonte tentam conquistar o voto bolsonarista para ter alguma chance de ir ao segundo turno contra o atual prefeito da capital mineira. O “candidato oficial” do presidente é Bruno Engler (PRTB), mas Lafayette Andrada (Republicanos) também tem tentado mostrar que possui afinidade com o atual ocupante do Palácio do Planalto.

Engler é atualmente o “candidato oficial”do presidente. O jovem deputado estadual de apenas 23 anos aparece com Bolsonaro em suas redes sociais e conta com apoio do clã, incluindo os filhos Carlos e Eduardo Bolsonaro.

Além da falta de experiência, pesa contra Engler o fato de que há uma briga interna em sua campanha. O candidato não se entende com a presidência municipal de seu partido, cujo presidente Mauro Quintão tenta ser o indicado como candidato a vice.

Já Andrada, que voltou às manchetes por ser autor da emenda ao Pacote Anticrime que trata da prisão preventiva, tem vendido sua boa relação com Jair Bolsonaro e com o governador do Estado, Romeu Zema, como um trunfo. Em suas propagandas, Lafayette tem divulgado fotos ao lado de Bolsonaro, Zema e de Paulo Guedes. Seu mote de campanha é “em defesa da família”.

O Republicanos é uma das siglas do Centrão que está mais próxima do Planalto. A legenda abriga o senador Flávio Bolsonaro (RJ) e o vereador Carlos Bolsonaro, que tenta reeleição no Rio.

Na última pesquisa Datafolha, divulgada no último dia 8, Engler aparece com 3% das intenções de voto e Lafayette não alcançou nem mesmo 1%. Alexandre Kalil tem 56%, segundo o levantamento. Na última eleição nacional, Bolsonaro teve 65,59% dos votos na capital mineira no segundo turno.