A briga pelos recursos do Orçamento

Neste final de semana, ministros e secretários do governo têm se mobilizado para tentar evitar que os recursos de suas áreas não sejam guilhotinados na produção do Orçamento. Como o governo precisa encontrar dinheiro para bancar os novos investimentos e programas sociais, verbas estão sendo bloqueadas de outras áreas e remanejadas para esse novo destino.

Foi o que aconteceu na sexta e provocou a reação do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que reclamou publicamente contra o bloqueio de R$ 60 milhões e ameaçou cortar o dinheiro destinado ao combate das queimadas e do desmatamento. O ministro acabou ganhando a parada, mas a estratégia vai ser difícil de ser repetida pelos outros ministérios. Mesmo assim, há uma mobilização geral para conter o avanço das tesouradas sobre os gastos de cada pasta. Pelo menos dois ministérios já enxergaram o risco dos cortes: Agricultura e Ciência e Tecnologia.