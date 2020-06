Nas últimas 24h, a cada 64 segundos, um brasileiro morreu pela covid-19

Além do novo recorde de mortes, o boletim do Ministério da Saúde liberado ontem indica outro dado preocupante: um brasileiro foi a óbito em decorrência do novo coronavírus a cada 64 segundos entre terça e quarta-feira, 3. Foram 1.349 mortes confirmadas em 24 horas no Brasil. Com isso, o total de óbitos chega a 32.548.

O Rio de Janeiro foi o Estado com maior número de mortes: 324 novos, também registro recorde nesta pandemia. Outras cinco unidades da federação também contabilizaram a maior alta no número de vítimas fatais da covid-19: Paraíba (35 novas mortes), Alagoas (24), Minas Gerais (17), Distrito Federal (14) e Mato Grosso (seis).